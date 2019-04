Sri Lanka. Serviços secretos estavam avisados da iminência dos atentados

Domingo de Páscoa, igrejas cheias ainda antes das 9 da manhã. A

a destruição dentro da igreja de Santo António, na capital do país, revela a violência das explosões.



Dezenas de corpos no chão, e, pela mesma hora, a mesma tragédia em outras duas igrejas, uma a norte de Colombo e outra na zona oriental do país.



Na Páscoa os estrangeiros invadem o Sri Lanka e foram alvo principal de outras explosões em três hotéis de luxo de Colombo. Num deles, estava hospedado um português de 30 anos. É uma das vítimas mortais.



Centenas de feridos chegam aos hospitais. Lá concentram-se outras centenas, umas porque querem saber dos familiares, outras porque querem dar sangue.



A meio da manhã, notícia de mais duas explosões nos subúrbios da capital. Bombistas suicidas causaram a morte a cinco agentes da polícia.

Os ataques não foram ainda reivindicados, mas o governo do Sri Lanka já ordenou a abertura de um inquérito e garante que os autores vão ser severamente castigados.



No país foi decretado o recolher obrigatório, cortadas as redes sociais e as chamadas telefónicas estão condicionadas a números de emergência.