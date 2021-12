"Stand News". Autoridades chinesas encerram mais um jornal pró-democracia

, lê-se numna rede social Facebook. publicação confirmou queAs instalações do jornal foram alvo de uma intervenção de mais duas centenas de agentes da polícia, segundo a ediçãoda BBC. A polícia da Região Administrativa Especial adiantou, em comunicado, que

Foram apreendidos computadores e documentos das instalações do Stand News.



A polícia deteve três homens e três mulheres com idades entre os 34 e os 73 anos.Foi ainda detida Denise Ho, figura do universoque se tornou um dos rostos do movimento pró-democracia em Hong Kong.

“Tolerância zero”

Igualmente citado pela BBC, o secretário-chefe da polícia de Hong Kong, John Lee, afirmou em conferência de imprensa que“Fazer uso de trabalho de comunicação social como uma ferramenta para prosseguir propósitos políticos ou outros interesses é contra a lei, particularmente ofensas que ponham em risco a segurança nacional. Eles são os elementos maléficos que causam danos à liberdade de imprensa”, advogou o mesmo responsável.Na última noite, o vice-diretor doRonson Chan, que foi levado para interrogatório, esteve no jantar anual da Associação dos Jornalistas de Hong Kong, à qual preside.Hong Kong, acentuou ainda Chan, “precisará sempre da verdade e de jornalistas”., clamou.

“Assalto à liberdade de imprensa”

O Comité para a Proteção de Jornalistas já veio condenar as detenções agora efetuadas. Uma operação que o coordenador do programa desta estrutura para a Ásia, Steven Butler, descreveu comobritânica.Por sua vez, a Associação dos Jornalistas de Hong Kong manifestou-se “profundamente preocupada”, instando o Governo do território “a proteger a liberdade de imprensa”.A operação policial desta quarta-feira acontece um dia depois de Jimmy Lai, fundador do jornal- já a cumprir uma sentença de prisão -, ter sido alvo de acusações semelhantes àquelas que levaram às buscas no