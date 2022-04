Steinmeier "desconvidado". Alemanha desmente o desmentido ucraniano

O presidente federal alemão, Frank-Walter Steinmeier estava em visita à Polónia, com o plano de seguir depois para Kiev e de participar na visita de vários chefes de Estado europeus à capital do país invadido. Anunciou então o cancelamento da sua própria visita, sendo que a dos presidentes dos países bálticos (Lituânia, Letónia, Estónia e também a Polónia) se mantinha e tem vindo a concretizar-se com a correspondente cobertura mediática.





Mais até do que o próprio Steinmeier, foi o chanceler federal Olaf Scholz quem reagiu "irritado" à anulação do convite ucraniano, sublinhando por seu lado que ele próprio não tem qualquer intenção de visitar Kiev. A imprensa alemã de referência falou do "desconvite" ucraniano com uma "ofensa", embora recomendando que não se adopte agora do lado alemão uma atitude "ofendida".





Em Kiev, por outro lado, parece ter-se imposto a reflexão de que não fora inteligente "desconvidar" o presidente da principal potência europeia e a narrativa oficial era, ontem, quarta feira, a de Steinmeier não ter sido "desconvidado", nem poder sê-lo, visto que ninguém anteriormente o convidara.





Mas o desmentido ucraciano não era ainda o fim da polémica. Hoje, o Governo alemão fez chegar à imprensa o texto da nota ucraniana que chegara à Embaixada alemã em Kiev às 15h28 de terça feira, dizendo que uma visita de Steinmeier seria "mais substancial e mais aceitável" se fosse dissociada da visita dos quatro chefes de Estado do Báltico, ao que acrescentava ainda preocupações de segurança, sobre as quais se esperava que as autoridades polacas informassem as alemãs. Quando a Embaixada recebeu esta nota, Steinmeier decidiu regressar da Polónia para a Alemanha, cancelando a visita à Ucrânia.

Steinmeier explicou o cancelamento com os sinais insofismáveis que lhe fizera chegar o Governo ucraniano de que a sua visita não seria "bem vinda". O desagrado ucraniano pela visita de Steinmeier estaria relacionado com o papel que o actual presidente desempenhara em tempos idos, como ministro federal dos Negócios Estrangeiros, na negociação do gasoduto que liga a Rússia à Alemanha. E estaria certamente relacionado com o papel que a Alemanha tem desempenhado, como freio a um embargo europeu às importações de gás russo.