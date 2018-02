Steve Bannon condiciona respostas no Congresso após encontros com Mueller

Paulo Alexandre Amaral - RTP16 Fev, 2018, 11:53 | Mundo

Depois de ter abandonado em janeiro uma primeira sessão de interrogatório de 10 horas sem fornecer qualquer resposta satisfatória aos membros do comité (House intelligence committee), Steve Bannon regressou esta semana a Washington para nova ronda perante os responsáveis pelo inquérito independente que o Congresso está a levar a cabo relativamente ao alegado conluio entre Trump e o Kremlin durante a campanha presidencial de há dois anos.



A entrevista no Congresso estaria no entanto condicionada pelo facto de ter sido interrogado várias vezes na última semana pelo investigador especial Robert Mueller, que está a conduzir um dos muitos inquéritos ao alegado conluio para garantir a eleição presidencial.



Foram quatro horas que deixaram frustrados os membros do comité, inclusive membros do Partido Republicano, o próprio partido do Presidente Trump. Mike Conaway foi um desses republicanos insatisfeitos a fazer saber que as respostas não agradaram ao painel: "Não respondeu a todas as perguntas que queríamos ver respondidas, houve portanto frustração entre os membros da comissão".



De acordo com fontes que estiveram presentes na sessão, Bannon ter-se-á limitado a ler as respostas preparadas para 25 perguntas, pouco adiantando às questões levantadas pelo comité. As perguntas foram previamente aprovadas entre a câmara baixa do Congresso e a Casa Branca, que, foi já dito, teria igualmente escrito as respostas a fornecer por Steve Bannon.



Bannon não é um mero nome entre os antigos colaboradores de Trump. Durante a fase derradeira da campanha presidencial de 2016 e nos primeiros oito meses da Administração era visto como o elemento fulcral da equipa do novo presidente, com um acesso privilegiado ao Presidente. Dizia-se mesmo que a estratégia e a essência de Trump era a sua própria, a do ideólogo e editor principal do Breitbart, braço informativo da altright, o bastião da extrema-direita norte-americana.



A equipa do procurador especial Robert Mueller acredita que Bannon terá informações cruciais desse ano de cooperação com Donald Trump que poderão deitar alguma luz sobre a questão do alegado conluio com os russos.



Particularmente sobre todo o processo de dispensa do antigo chefe do FBI James Comey, quando ganhava força o inquérito à ideia de que o Presidente russo, Vladimir Putin, teria posto os seus esforços em campo para, mais do que abrir caminho à eleição de Donald Trump para a Casa Branca, garantir a derrota da democrata Hillary Clinton. A equipa de Mueller acredita que a saída de Comey terá sido uma forma de alterar toda a investigação à pista russa nas eleições.



As suspeitas de que bannon poderia estar em posse de elementos cruciais para o processo foram alimentadas com a edição do livro Fire and Fury: Inside the Trump White House, do antigo colunista do Guardian Michael Wolff. A questão do conluio ocupa um espaço privilegiado num livro que revela a Casa Branca de dentro para fora a partir de centenas de entrevistas com membros da equipa de Donald Trump, incluindo o próprio Presidente.



Mas já então os principais media, como a CNN e The Guardian, preferiam destacar o desempenho de Steve Bannon no livro. Muitas vezes com uma linguagem crua e sem evitar o vernáculo mais rasteiro, Bannon abordou o tema da Trump Tower – onde alegadamente teria ocorrido um encontro entre Donald Trump Jr, o filho mais velho do Presidente, e um grupo de russos enviados pelo Kremlin nos meses anteriores à eleição – com desapego, dando a ideia de que todos os erros que o primogénito e restantes membros da campanha poderiam cometer foram de facto cometidos.



“Os três membros seniores da campanha pensaram que era uma boa ideia encontrar-se com um governo estrangeiro dentro da Trump Tower, na sala de conferências no 25.º andar, sem advogados. Eles não tinham nenhum advogado (…) Mesmo que se pensasse não se tratar de traição, ou [atitude] antipatriótica, ou uma merda má (sic), e acontece que eu acho que foi tudo isso, deveriam ter chamado o FBI imediatamente”, afirma Bannon no livro.



Logo após a saída do livro de Michael Wolff, Steve Bannon apressou-se a retratar-se por ter apontado insanidade mental a Donald Trump e das críticas de traição a Donald Jr e outros elementos do núcleo restrito de Trump nesse episódio da Trump Tower. Mas não lhe valeu de nada, marcou apenas o início do declínio. Pouco depois, abandonado pelos principais financiadores, viu-se mesmo obrigado a deixar o seu projecto mais querido, a Breitbart News.



A reação de Trump havia sido mortífera: “Quando foi despedido, [Steve Bannon] não perdeu só o emprego, perdeu a sanidade (…) Agora que está sozinho, Steve está a aprender que vencer não é tão fácil como eu faço parecer. Steve teve muito pouco a ver com a nossa vitória histórica, que foi conseguida pelos homens e mulheres esquecidos deste país. No entanto, Steve teve tudo a ver com a perda de um lugar no Senado no Alabama mantido pelos republicanos durante mais de 30 anos”.



Independentemente da queda vertiginosa do grande ideólogo da altright, Mueller parece manter a fé de que Bannon poderá ajudar a reconstituir o puzzle do conluio de Trump com Putin.



Num primeiro interrogatório perante o mesmo comité, há um mês, Bannon recusou durante 10 horas responder às questões que lhe foram colocadas. Foi depois intimado a voltar a depor por uma segunda vez. Fontes próximas da Casa branca garantem que o Presidente Trump o terá aconselhado a invocar "o privilégio executivo", prerrogativa que lhe permitiria remeter-se ao silêncio.