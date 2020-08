Steve Bannon diz-se inocente das acusações de desvio de dinheiro da construção do muro com México

Bannon saiu do tribunal depois de pagar uma caução de 4,2 milhões de euros

Os procuradores alegam que agiu em conjunto com outros três indivíduos.



O dinheiro terá sido desviado de uma campanha de 'crowdfunding' que juntou mais de 20 milhões de euros para construir o muro na fronteira com o México.



Donald Trump, diz nada conhecer sobre o caso em questão e adianta que não mantém contacto com Bannon há muito tempo.