Steve Bannon recua nas críticas a Trump após lançamento de livro polémico

Andreia Martins - RTP08 Jan, 2018, 11:31 / atualizado em 08 Jan, 2018, 11:33 | Mundo

Cinco dias. Foi o tempo necessário para Steve Bannon esclarecer que, afinal, o filho de Trump, Donald Trump Jr. é “um patriota e um bom homem".



O antigo conselheiro e estratega da Casa Branca esclareceu este domingo que as duras críticas que lhe são apontadas no livro “Fire and Fury: Inside the Trump White House”, do jornalista Michael Wolff, são afinal dirigidas a Paul Manafort, ex-diretor de campanha de Trump.



“Ele (Donald Trump Jr.) tem sido implacável a defender o pai e a agenda que tem ajudado a transformar o nosso país”, considera o antigo responsável.



Ao invés de negar as declarações, Steve Bannon pede desculpa pelo que considera um esclarecimento tardio das suas palavras.



“Lamento que a minha demora em responder à interpretação incorreta sobre Don Jr. tenha desviado as atenções dos feitos históricos do Presidente no primeiro ano da Presidência”.



No livro lançado na passada quinta-feira e que a equipa de advogados de Donald Trump tentou impedir de chegar ao grande público, Steve Bannon considerava que o filho de Trump e outros responsáveis próximos de Trump haviam cometido “traição” e foram “anti-patrióticos” ao reunir com autoridades russas durante a campanha eleitoral para a eleição presidencial de 2016.



Esclarece agora que as críticas não visavam a família de Donald Trump, mas antes o diretor de campanha Paul Manafort. E mesmo nesse caso as apreciações assumem um tom bastante mais ligeiro do que nas páginas de “Fire and Fury”.



Na visão do presidente executivo do jornal de extrema-direita Breitbart News, Manafort é “um profissional de campanhas experiente e com conhecimento de como os russos operam” e por isso “deveria ter sabido que são duvidosos, astutos e não são nossos amigos”.



O antigo conselheiro de Trump, despedido em agosto de 2017 ao fim dos primeiros meses da Presidência, já tinha demonstrado uma mudança de tom na semana passada, ao reconhecer que o Presidente norte-americano é “um grande homem” em entrevista a uma rádio.



Nessa altura, já a Presidência tinha reagido através do Twitter, com Donald Trump a considerar que Bannon “não perdeu apenas o emprego, perdeu também o juízo”.



No comunicado deste domingo, Bannon corrobora a versão da Administração sobre a inquirição às ligações com a Rússia. “Não houve conluio e a investigação é uma caça às bruxas”, considera.



“O meu apoio ao Presidente e à sua agenda é inabalável – como eu mostro diariamente em programas de rádio, nas páginas do Breitbart News e nos discursos e aparições que faço desde Tóquio a Hong Kong, Arizona e Alabama. O Presidente Trump era o único candidato capaz de assumir e derrotar o apparatus de Clinton”, reitera Bannon.



Fiel ao antigo chefe, o ex-conselheiro afirma que foi, até agora, “o único a realizar um esforço global para pregar a mensagem de Trump e do Trumpismo, e contínuo pronto a defender este presidente para tornar a América grande outra vez”.

Bannon isolado

O tardio pedido de desculpas de Bannon, que aparenta ter revivido subitamente a sua fidelidade para com o Presidente, poderá não ser suficiente para conter as alegadas ameaças e pressões recentes de que tem sido alvo, no contexto do posto que ocupa no site Breitbart.



Segundo revela a CNN, são várias as pressões junto de Larry Solov, CEO do Breitbart, bem como Susie Breitbart, viúva de Andrew Breitbart, o fundador do website, para despedir Bannon, que voltou a ocupar o cargo de Presidente executivo após a curta passagem pela Casa Branca.



Na quinta-feira, o jornal The Wall Street Journal noticiava que vários elementos da publicação tinham estado reunidos a debater a possibilidade de expulsar Bannon.



No mesmo dia, a conservadora Rebekah Mercer, uma financiadora fulcral do antigo conselheiro que detém uma participação no site ligado à extrema-direita, afastava-se Bannon em declarações ao Washington Post.



“Eu apoio o Presidente Trump e a plataforma na qual ele foi eleito. (…) Nos últimos meses, nem eu nem a minha família temos comunicado com Steve Bannon e não fornecemos apoio financeiro à sua agenda política, nem apoiamos as suas ações e declarações recentes”, refere a doadora, filha do poderoso magnata Robert Mercer.



O jornal New York Times escrevia também na quinta-feira que Bannon estaria agora condenado ao afastamento ou mesmo “irrelevância política” e “abandono” por parte de vários aliados de Bannon, depois de publicados os primeiros excertos do livro de Wolff.

"Ele faz perguntas difíceis"

O livro, baseado em entrevistas e declarações de personalidades próximas de Trump, já motivou várias questões sobre a estabilidade e a aptidão mental do Presidente. No domingo, Donald Trump voltou a referir-se ao “livro falso” de Wolff.



“Tive de lidar com as fake news desde o primeiro dia em que anunciei que iria ser candidato à Presidência. Agora tenho de lidar com um fake book, escrito por um autor completamente desacreditado. Ronald Reagan teve o mesmo problema e lidou muito bem com isso. Também o vou fazer!”, tweetou o Presidente.



Trump viu-se igualmente na obrigação de esclarecer as questões sobre a sua saúde mental numa série de tweets.





....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de janeiro de 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de janeiro de 2018

“Fui um homem de negócios com MUITO sucesso, fui uma estrela de televisão e tornei-me Presidente dos Estados Unidos (na minha primeira tentativa). Acho que posso ser considerado não inteligente, mas um génio…um génio muito estável!”, reiterou.Mike Pompeo, diretor da CIA, também desvalorizou as alegações presentes no livro de Michael Wolff. Em entrevista à CBS este domingo, o responsável revela: “Estou com o Presidente quase todos os dias. Temos conversas complexas sobre alguns dos assuntos mais importantes que o mundo enfrenta”.“Apresento-lhe a ele este produto requintado desenvolvido pela minha equipa e ele envolve-se de uma forma que mostra compreensão e complexidade. Faz perguntas muito difíceis e lidamos com questões sérias, sendo que este livro não é certamente uma delas”, acrescenta o diretor da CIA.