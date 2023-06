Stoltenberg anuncia encontro na Turquia sobre adesão da Suécia à NATO

"Falei com o Presidente Erdogan no início da semana e vou visitar Ancara em breve (...) para que a Suécia venha a ser membro da Aliança o mais rápido possível", disse Stoltenberg no início de uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros dos países da NATO.

Entretanto, o chefe da diplomacia sueca afirmou que Estocolmo reúne todas as condições para aderir à NATO e apelou à Turquia e à Hungria para que levantassem as objeções "sem demora".

"A Suécia cumpriu todos os compromissos que assumiu na Cimeira de Madrid, no ano passado, incluindo a nova legislação sobre terrorismo", disse Tobias Billstrom no início da reunião da NATO, que decorre hoje em Oslo.

"Chegou o momento de a Turquia e a Hungria começarem a ratificar a adesão da Suécia à NATO", reforçou Billstrom.

O processo da adesão da Suécia e da Finlândia na NATO foi desencadeado pela última agressão da Rússia contra a Ucrânia em fevereiro do ano passado.