Stoltenberg apela à Hungria para ratificar adesão da Suécia à NATO

"Quanto mais cedo melhor", respondeu Stoltenberg no decurso de uma conferência de imprensa conjunta com a Presidente húngara Katalin Novak, e quando a Hungria permanece um dos dois últimos países da NATO, com a Turquia, que não ratificou esta adesão.

"A Hungria indicou por diversas vezes que não seria o último país a ratificar a adesão da Suécia", indicou Stoltenberg.

"Agora conto com a Hungria para respeitar esse compromisso. O parlamento húngaro deve ratificar sem atraso suplementar", acrescentou.

Novak, com funções essencialmente protocolares, assegurou por sua vez que a posição do seu país nesta questão permanece inalterável. Precisou ainda ter discutido o tema com o primeiro-ministro Viktor Orbán antes da deslocação a Bruxelas.

Em outubro, o Presidente turco Recep Tayyip Erdogan remeteu para o parlamento nacional o tratado de adesão da Suécia à NATO, e que necessita de ratificação.

Após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022, a Suécia e a Finlândia renunciaram a décadas de neutralidade e solicitaram a adesão à NATO.

Em abril, a Finlândia tornou-se oficialmente no 31º membro da aliança militar ocidental.