Stoltenberg diz que europeus compreenderam a importância de reforçar Defesa

Durante um fórum na capital norte-americana, Stoltenberg lembrou que há alguns anos apenas os Estados Unidos e a Grécia cumpriam o objetivo da NATO de investir 2 por cento do PIB em segurança, algo que hoje já é uma realidade em metade dos membros da organização.

"Esta é a minha principal mensagem aos Estados Unidos: os aliados europeus compreenderam a gravidade da questão e estão a investir", assegurou o secretário-geral da Aliança Atlântica.

O ex-Presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) foi muito crítico em relação à NATO e aos gastos militares dos países europeus.

A fação mais conservadora dos republicanos -- próxima de Trump - também mantém bloqueada no Congresso dos Estados Unidos a aprovação de novos fundos para a Ucrânia porque não querem continuar a financiar a guerra com a Rússia, algo que preocupa Kiev e a Aliança Atlântica.

Hoje, no fórum em Washington, Stoltenberg reconheceu a liderança dos Estados Unidos no apoio à Ucrânia, mas sublinhou também que os países europeus e o Canadá forneceram em conjunto mais assistência humanitária e militar do que Washington.

Ainda assim, o líder da NATO sublinhou que defender a Ucrânia faz parte dos interesses dos norte-americanos, alegando que a Rússia pode agredir outros países aliados dos EUA.

"Apoiar a Ucrânia não é uma questão de caridade, é um investimento na nossa própria segurança", concluiu Stoltenberg.