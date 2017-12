Stoltenberg reconduzido à frente a da NATO até setembro de 2020

Lusa12 Dez, 2017, 14:10 | Mundo

Em comunicado, os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO, na sigla inglesa), manifestam a sua "total confiança" na capacidade de Stoltenberg em prosseguir com a adaptação da aliança "aos desafios de segurança do século XXI".

Stoltenberg, economista e ex -primeiro-ministro da Noruega, é secretário-geral da NATO desde 1 de outubro 2014, sucedendo ao dinamarquês Anders Fogh Rasmussen à frente da organização criada em 1948 e que tem 28 países membros, incluindo Portugal.