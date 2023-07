Stoltenberg reitera que Ucrânia será convidada para a NATO quando "reunir condições"

Na conferência de imprensa de encerramento dos trabalhos deste primeiro dia da cimeira da NATO, que decorre em Vilnius, na Lituânia, o secretário-geral da NATO reiterou que a Ucrânia se irá tornar membro da Aliança e está agora mais próxima desse objetivo.O secretário-geral da organização não forneceu, no entanto, uma data em concreto para a formalização do convite ou para a entrada da Ucrânia, como tem sido exigido pelo presidente Volodymyr Zelensky.Stoltenberg disse que a Ucrânia receberá o convite quando “houver consenso” entre os 31 Estados-membros e "quando as condições forem atendidas".Em resposta ao presidente ucraniano, que esta terça-feira disse ser "absurdo" não haver um calendário para a adesão do país, Stoltenberg lembrou que nos processos de candidatura passados nunca houve um calendário.

O secretário-geral da NATO vai reunir com o presidente ucraniano esta noite de terça-feira.

Stoltenberg destacou que a Ucrânia está muito mais próxima da entrada na NATO do que estava em 2008, na cimeira de Bucareste, em parte porque os aliados encurtaram o caminho.O secretário-geral preferiu concentrar-se no "programa de assistência multianual para a transição da era soviética para os padrões" da Aliança Atlântica e através do "apoio prático" para reforçar "a interoperabilidade" entre as Forças Armadas da Ucrânia e os destacamentos ao serviço da NATO.Tudo isto, advogou Stoltenberg, "vai aproximar a Ucrânia da NATO" e vai fazer avançar o processo de adesão, que ainda não tem data e que, explicou, não pode sequer ser equacionado enquanto prosseguir o conflito.Stoltenberg asseverou que os aliados concordaram numa “mensagem forte, unida e positiva para a Ucrânia", bem como num "caminho positivo para a adesão".Nos curtos momentos da conferência de imprensa que não foram dominados pela questão Ucrânia, o secretário-geral da NATO reconheceu que a China "não é um adversário", embora tenha recusado condenar a invasão russa da Ucrânia.

Stoltenberg salientou que os 31 Estados-membros têm de trabalhar com Pequim, mas reconheceu a cada vez mais proeminente "assertividade chinesa afeta a segurança" dos aliados e a modernização das Forças Armadas chinesas "sem precedentes e que está a ser feita sem transparência".