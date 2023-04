S.Tomé e Príncipe. ONU e EU apoiam nova estratégia de combate à pirataria

Um projeto do gabinete das Nações Unidas para a droga e o crime na África Central e Ocidental.



No âmbito do programa de apoio à estratégia de segurança marítima na África Central, as Nações Unidas começaram a formar os agentes da polícia, os magistrados e a guarda costeira.