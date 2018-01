Partilhar o artigo Subida das águas do rio Sena atingiu os 5,84 metros durante a madrugada Imprimir o artigo Subida das águas do rio Sena atingiu os 5,84 metros durante a madrugada Enviar por email o artigo Subida das águas do rio Sena atingiu os 5,84 metros durante a madrugada Aumentar a fonte do artigo Subida das águas do rio Sena atingiu os 5,84 metros durante a madrugada Diminuir a fonte do artigo Subida das águas do rio Sena atingiu os 5,84 metros durante a madrugada Ouvir o artigo Subida das águas do rio Sena atingiu os 5,84 metros durante a madrugada