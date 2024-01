Subida do AfD confronta Alemanha com sombras do passado nazi e fraturas sociais

Seguido há já alguns anos com atenção, e também preocupação face à sua crescente popularidade e implementação - inicialmente no leste, o seu `bastião` original, mas agora em todo o país - o AfD está hoje mais do que nunca em evidência, depois da revelação da realização de uma reunião secreta em novembro passado, com a participação de vários membros do partido e de outras organizações de extrema-direita e neonazis, na qual foi discutido um plano de deportação em massa, para o norte de África, de milhões de estrangeiros residentes no país, incluindo naturalizados.

Revelada pelo Correctiv, uma organização de jornalismo de investigação sem fins lucrativos, a reunião secreta, celebrada a poucos quilómetros do local onde, em 1942, teve lugar a conferência de Wannsee, durante a qual os nazis discutiram e traçaram a chamada "solução final", o plano de deportação e assassinato em massa de judeus, provocou forte indignação no país.

Desde então, centenas de milhares de pessoas têm saído para as ruas em cidades por toda a Alemanha, mesmo desafiando temperaturas negativas, para se manifestarem contra o AfD e a extrema-direita, e volta a discutir-se a questão de uma hipotética proibição do partido, por extremismo.

Contudo, esta matéria é também ela fraturante, pois se muitos, sobretudo os partidos à esquerda do espetro político, consideram um imperativo a proibição do AfD à luz da experiência histórica do país -- recordando que, inicialmente, Adolf Hitler ganhou força nas urnas, antes de constituir um Estado totalitário, o III Reich -, outros julgam que tal seria contraproducente, permitindo ao partido de extrema-direita vitimizar-se e reforçar a sua retórica de que os partidos tradicionais pretendem interditá-lo e minar a vontade do povo por não conseguirem batê-lo em eleições.

As opiniões também se dividem na sociedade civil: de acordo com um inquérito da Ipsos realizado há duas semanas, cerca de 42% dos alemães estão a favor da proibição do AfD, mas idêntica percentagem opõe-se.

Este debate assume particular relevância atendendo a que se aproximam atos eleitorais importantes: as eleições europeias em junho, nas quais o AfD conta obter o seu melhor resultado de sempre, e três eleições regionais em setembro, todas em Estados no Leste da Alemanha - Turíngia, Brandeburgo e Saxónia --, nas quais o partido surge invariavelmente como favorito nas sondagens.

A popularidade crescente do AfD, que ocupa consistentemente há vários meses o segundo lugar nas intenções de voto a nível nacional, agora com cerca de 23%, apenas atrás da CDU e à frente do SPD, tem lugar num contexto de subida generalizada da extrema-direita na União Europeia (UE): um estudo publicado na quarta-feira pelo Conselho Europeu de Relações Exteriores antecipa uma "viragem acentuada à direita" nas eleições europeias de junho, com partidos populistas e eurocéticos a liderar as intenções de voto em um terço dos Estados-membros do bloco comunitário.

A extrema-direita já está no poder em vários países da UE, quer à cabeça do governo, como é caso de Itália, onde governa uma coligação liderada pelos Irmãos de Itália de Giorgia Meloni, quer como parceiro vital, como sucede na Suécia e na Finlândia, e em novembro passado a Europa foi surpreendida pela vitória de Geert Wilders nos Países Baixos.

Outros partidos europeus de extrema-direita `espreitam` o poder, como é o caso do Partido da Liberdade da Áustria (FPO) -- destacado no topo das sondagens com vista às eleições nacionais que se realizam este ano -, dos nacionalistas flamengos do Vlaams Belang na Bélgica (que celebra eleições nacionais em simultâneo com as europeias) e da União Nacional de Marine Le Pen, que ameaça cada vez mais chegar ao Eliseu, sendo já apontada mesmo por muitos como a favorita nas eleições presidenciais francesas de 2027.

No entanto, o AfD é dos fenómenos que mais atenções colhe, dada a sua crescente implementação no país mais poderoso da União Europeia e pelo passado nazi da Alemanha, que fazia com que até há pouco tempo fosse impensável a ascensão e implementação de uma força política do género, por muitos considerado neofascista.

O AfD, já considerado o partido de extrema-direita alemão de maior sucesso desde o partido nazi, foi oficialmente fundado a 06 de fevereiro de 2013, por um professor de economia, Bernd Lucke, pelo jornalista Conrad Adam, e por um antigo membro da CDU, Alexander Gauland, e a sua imagem de marca inicial era a sua oposição às políticas da zona euro, e designadamente ao programa de ajuda externa à Grécia.

Mas, sob diferentes lideranças, rapidamente evoluiu para posições mais extremistas noutras matérias.

À data da sua criação, o AfD compreendia três movimentos diferentes -- os economistas liberais, os conservadores e os populistas mais `encostados` à extrema-direita -, mas desde há muito que os dois primeiros movimentos dissociaram-se do partido, que, entre várias disputas internas e frequentes mudanças de liderança, acentuou o seu cariz nacionalista e extremista.

Atualmente, é coliderado por Tino Chrupalla e Alice Weidel, também os seus líderes parlamentares no Bundestag.

Em março de 2021, o BfV, o serviço de informações internas, classificou o AfD como um "caso suspeito de extremismo de direita", com ligações a grupos nacionalistas radicais, e, já este ano, `catalogou` como "extremistas confirmados" tanto a filial do partido no estado da Turíngia como a ala da juventude do AfD, sendo que neste segundo caso a decisão está suspensa devido a um recurso interposto na justiça.

A classificação de membros do partido como extremistas permite colocá-los sob vigilância do Estado, sendo esta a primeira vez desde a era nazi que as autoridades alemãs adotam uma medida deste tipo contra um partido político.

Para as autoridades, é particularmente preocupante a ação dos membros da denominada ala `Der Flugel`, uma corrente interna do AfD liderada pelo dirigente político do partido no estado da Turíngia, Bjorn Hocke, e cuja linha é `abraçada` por entre 30 a 40% dos membros do AfD, de acordo com os serviços de informações.