Subiu para 46 o número de mortos no naufrágio ao largo da Tunísia



Sete pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço das autoridades. O barco transportava 53 migrantes. Na terça-feira, tinham sido encontrados 20 corpos no mar e hoje foram localizados mais 26. Entre as vítimas estão pelo menos duas crianças. A Guarda Costeira da Tunísia mantém as operações de busca.