Submarino nuclear chinês causa alarme no Japão

Segundo a agência noticiosa japonesa Kyodo, tratava-se de um submarino da classe "Shang", equipado com torpedos e com mísseis anti-navios, com um alcance de 40 quilómetros. A mesma agência referiu que o Ministério da Defesa do Japão considera ter-se tratado de uma tomada de pulso à marinha japonesa, para testar-lhe a capacidade de patrulhar as suas águas territoriais.



O ministro da Defesa, Itsunori Onodera, declarou a este respeito: "Estamos seriamente preocupados com acções unilaterais que agravam as tensões".



O incidente ocorreu no Mar do Sul da China, próximo das ilhas Senaku, cuja soberania é disputada entre a China e o Japão. As ilhas, que não são habitadas, mas têm uma posição estrategicamente significativa para o caso de se confirmar a existência presumida de jazigos de gás e petróleo na região. Elas encontram-se de facto sob administração japonesa, mas são igualmente reivindicadas pela China.