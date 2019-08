Sucesso de acordo de paz em Moçambique depende de concessões da Frelimo e Renamo, segundo investigador

Lusa05 Ago, 2019, 17:11 | Mundo

Num estudo publicado hoje, o investigador defende que as eleições gerais de 15 de outubro vão ser um teste a este acordo feito entre o que considera serem as "elites", representadas pelo Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, que assinaram um acordo de cessação das hostilidades na Gorongosa, província de Sofala, centro do país, na passada quinta-feira.

Na terça-feira, vão assinar um acordo geral de paz final, que será depois submetido como proposta de lei ao parlamento.

"Um acordo duradouro é do interesse nacional. Significaria que um novo Governo moçambicano formado após as eleições nacionais poderá concentrar-se no desenvolvimento da indústria de gás, na melhoria dos serviços, na redução da pobreza e no combate aos novos desafios de segurança, como o crescente radicalismo islâmico violento em Cabo Delgado", escreve Vines no artigo, intitulado em inglês "Prospects for a Sustainable Elite Bargain in Mozambique: Third Time Lucky?".

Vines, diretor do Programa África do Instituto Real de Relações Internacionais Chatham House e autor de vários estudos sobre Moçambique, vinca que este é o terceiro acordo de paz, depois do Acordo Geral de Paz de Roma de 1992 e do acordo de cessação das hostilidades militares, em 2014, pelo que "vai precisar de um envolvimento internacional e nacional contínuo".

Na sua opinião, o desarmamento das forças da Renamo vai depender não só das oportunidades e formas de subsistência alternativas e pacíficos oferecidas, mas também da confiança nos resultados eleitorais.

Moçambique terá a 15 de outubro deste ano as sextas eleições gerais da sua história, compreendendo as presidenciais, legislativas e provinciais, que, pela primeira vez, vão eleger governadores das 10 províncias do país.

"Se a Renamo vencer pelo menos três governos provinciais, será suficiente garantir a sustentabilidade de um novo acordo entre elites", questiona, aludindo à necessidade de reintegrar as milícias que se mobilizaram novamente depois de 2013.

Um grupo liderado pelo major-general da Renamo Mariano Nhungue e que se autodenomina Junta Militar da Renamo, ameaçou com ações militares se o Governo moçambicano insistir em negociar com o presidente do partido, Ossufo Momade, considerando que o processo do diálogo viola o espírito dos acordos de paz celebrados pelo líder histórico do partido, Afonso Dhlakama.

Na opinião de Alex Vines, os líderes da Renamo esperam com este acordo eleger governadores, garantir empregos e o pagamento aos guerrilheiros para entregarem as armas, enquanto a liderança da Frelimo tem interesse em alcançar uma estabilidade política que permita atrair mais investimento estrangeiro.

"Se este acordo se mantiver à terceira tentativa, o foco doméstico deve então passar para a redução da pobreza, o combate à desigualdade, a educação e para a resolução da nova crise de segurança com militantes islâmicos na província de Cabo Delgado", conclui.