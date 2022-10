Sucessor de Liz Truss pode ser conhecido hoje

O prazo para a formalização das candidaturas à sucessão de Liz Truss termina às 14h00, e o antigo primeiro-ministro Boris Johnson já desistiu da corrida, mantendo-se Rishi Sunak e Penny Mordaunt.Até ao momento apenas confirmaram estar na corrida Rishi Sunak e Mordaunt, líder da Câmara dos Comuns (um cargo no governo equivalente a ministra dos assuntos parlamentares).Para ser elegível, é preciso que os candidatos tenham o apoio de 100 colegas deputados do Partido Conservador entre os 357 membros do grupo parlamentar "tory".Assumindo que continuam na corrida dois candidatos, a votação dos militantes decorrerá entre terça-feira e sexta-feira por via eletrónica.