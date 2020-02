Sucessora de Merkel na CDU renuncia e não se candidata a chanceler

Annegret Kramp-Karrenbauer anunciou esta segunda-feira durante uma reunião da liderança do Partido Democrata Cristão (CDU) que não será candidata à chancelaria alemã nas eleições do próximo ano.





"AKK" tinha vencido as eleições internas para suceder a Angela Merkel na liderança da CDU há pouco mais de um ano, em dezembro de 2018.







Agora, com a sua saída de cena, fica ainda mais incerto o futuro da política alemã, que se prepara para a reta final da liderança Angela Merkel, após 15 anos de liderança do Governo.







O anúncio de Annegret Kramp-Karrenbauer surge após uma semana de polémica na CDU. O Partido Democrata Cristão e os liberais aliaram-se à extrema-direita, em concreto do partido Alternativa para a Alemanha (AfD) para eleger o governador do Estado da Turíngia.







Foi a primeira vez que o Alternativa para a Alemanha, partido de direita radical, teve um papel decisivo na votação de um executivo regional, contribuindo para afastar o partido de esquerda Die Linke do Governo local.







Annegret Kramp-Karrenbauer tinha ordenado à representação local da CDU que não votassse em Thomas Kemmerich, candidato dos liberais do FDP, ao lado da extrema-direita. No entanto, o Partido Democrata Cristão local, encabeçado por Bjoern Hoecke, desautorizou a liderança nacional do partido.







No dia seguinte, perante a polémica, Thomas Kemmerich acabaria por apresentar a demissão, o que levará a novas eleições na Turíngia.









A chanceler Angela Merkel - que foi líder da CDU durante 18 anos, entre 2000 e 2018 - considerou que esta aliança eleitoral inédita na Alemanha foi "um ato imperdoável"





A insubordinação para com a liderança de Annegret Kramp-Karrenbauer - mesmo depois de ter assumido a pasta das Finanças no atual Governo de Angela Merkel - acabou por afetar ainda mais a sua credibilidade e desencadeou este afastamento.





De acordo com a imprensa alemã, AKK vai continuar na liderança do partido até que seja encontrado um substituto. Na reunião da liderança da CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer anunciou que o partido deverá escolher o novo líder no próximo verão.







Entre os potenciais substitutos, destaque para Friedrich Merz, que disputou com AKK as eleições internas da CDU em 2018. Merz já tinha perdido a liderança do partido para Angela Merkel em 2002 e, depois disso, esteve vários anos afastado da política. Precisamente, no início do mês de fevereiro, Merz anunciou que se iria demitir do cargo que detém numa empresa para se focar de novo na política.







Outros nomes falados dentro do Partido Democrata Cristão estão Jens Spahn, que tal como Merz também está na ala mais à direita da CDU, ou Armin Laschet, que tal como Annegret Kramp-Karrenbauer seria mais um candidato mais próximo de Angela Merkel.