Sudaneses ignoram recolher obrigatório em protesto contra novo Governo

Joana Raposo Santos - RTP12 Abr, 2019, 11:39 / atualizado em 12 Abr, 2019, 14:02 | Mundo

Vários meses de protestos no Sudão culminaram na quinta-feira com a detenção de Omar al-Bashir, Presidente que esteve no poder durante quase 30 anos. O general Ahmed Awad Bin Auf, até agora vice-presidente e ministro da Defesa, anunciou que será o responsável por comandar o Governo provisório durante os próximos dois anos.



A população do país acredita, no entanto, que as forças militares que ocuparam o Governo fazem parte do mesmo regime do antigo Presidente, defendendo, por isso, que o Sudão deve ser liderado por civis.O horário de recolha obrigatória terá sido estabelecido para “segurança” dos cidadãos e aplicava-se entre as 22h00 e as 4h00 horas locais.



Foi essa a razão que levou a que ignorassem a ordem de recolha obrigatória imposta pelos militares do Governo provisório para protestarem contra o general Ahmed Awad Bin Auf, que se encontra na lista de sanções dos Estados Unidos desde 2007 por alegadamente estar envolvido no genocídio da cidade de Darfur.



Já depois de o protesto contra o regime militar ter começado, a Associação dos Profissionais Sudaneses (SPA), grupo de médicos, advogados e jornalistas que tem liderado as concentrações, utilizou a rede social Twitter para pedir à população que continue a manifestar-se durante os próximos dias às portas da sede do Exército sudanês.



“Cumprir com a recolha obrigatória é reconhecer este Governo clonado”, defendeu. “Temos de continuar com a luta e com a resistência pacífica”.

“Não estamos gananciosos”

Omar Zeinalabdin, chefe do comité político do Conselho Militar que derrubou o ex-Presidente Omar al-Bashir, declarou esta sexta-feira que a solução para a crise do Sudão virá dos manifestantes e não das forças militares.



“Nós somos os protetores das exigências dos cidadãos, e isso é do consenso das entidades políticas”, assegurou. “Não estamos gananciosos pelo poder”.



Zeinalabdin garantiu que o Conselho Militar planeia iniciar um “diálogo pacífico” com os grupos políticos constituídos por civis ainda esta sexta-feira. “Não iremos impor nada sobre o povo”, disse, relembrando que o período de transição será de dois anos no máximo, mas que poderá ser tão curto como apenas um mês, caso consiga ser gerido “sem caos”.



Quanto ao antigo Presidente sudanês, Zeinalabdin avançou que este “não será extraditado enquanto o Conselho Militar estiver no poder”, mas que poderá ser levado a julgamento no Sudão.

Número de mortos aumenta

Pelo menos 35 pessoas morreram desde sábado em confrontos com as forças de segurança, que têm tentado evitar as concentrações de manifestantes. Pelo menos 13 pessoas dessas pessoas foram mortas durante os protestos de quinta-feira.O general Ahmed Awad Bin Auf afirmou que o espaço aéreo e as fronteiras do país vão permanecer fechados até aviso em contrário.



“O que está a acontecer no Sudão é que o antigo sistema está a ser reconstruído com roupas novas”, considera o ativista Mohammed Hisham. “Tenho 30 anos e toda a minha vida sofri com falta de liberdade e constantes ameaças”.



As Nações Unidas e a organização internacional União Africana já apelaram à calma de ambas as partes. “Uma ocupação militar não é a resposta apropriada aos desafios que o Sudão enfrenta nem às ambições do seu povo”, declarou a União.



Também os Estados Unidos consideram que Khartoum deve “exercer contenção e permitir a participação de civis no Governo”. O porta-voz de Departamento de Estado norte-americano afirmou que “o povo sudanês deve determinar quem o lidera”, frisando que a população do país “já o deixou claro e está a exigir uma transição liderada por civis”.