Sudão. Anunciada trégua de uma semana

O chefe das forças armadas sudanesas e presidente do Conselho Soberano de Transição, Abdel Fattah al-Burhan, e o líder das RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como “Hemedti”, chegaram a "um acordo de princípio" para o estabelecimento de uma trégua entre hoje (dia 4) e 11 de maio, após mediação do Sudão do Sul.Às 24h00 de quarta-feira, terminou o terceiro cessar-fogo consecutivo, de três dias, mas que não travou os combates.O conflito já fez 550 mortos e mais de 4.200 feridos e obrigou milhares de sudaneses a deslocarem-se para zonas mais seguras do país ou a refugiarem-se em nações vizinhas como o Sudão do Sul, o Egito ou o Chade.