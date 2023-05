Sudão completa um mês de guerra sem fim à vista

O conflito entre o exército do general Abdel Fattah al-Burhane e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF), comandadas pelo general Mohamed Hamdane Daglo, que começou a 15 de abril, está a preocupar os países vizinhos. Ambos estiveram na origem do golpe que derrubou o executivo de transição no Sudão, em outubro de 2021.



Na capital Cartum, cidade com cinco milhões de habitantes, e no Darfur, no oeste do país, a população está fechada em casa com medo de sair para comprar alimentação por receio das balas perdidas.



Sem água nem eletricidade, os habitantes de Cartum aguardam por um hipotético cessar-fogo no meio de atraques aéreos, tiroteios e fogo de artilharia.



No Sudão, um país de 45 milhões de habitantes, um terço da população que dependia da ajuda internacional viu-se privada desse apoio. Após as mortes de 18 trabalhadores humanitários, a ajuda foi pilhada ou interrompida.



O dinheiro escasseia nos bolsos dos habitantes porque os bancos, alguns dos quais foram saqueados, estão fechados há um mês. E os preços dispararam: o valor dos bens alimentares quadruplicou e os combustíveis aumentaram em 20 vezes.

Trégua humanitária

Segundo a agência France Presse, em Jeddah, na Arábia Saudita, as duas partes estão a negociar uma trégua "humanitária" para permitir a saída de civis e a entrada de ajuda. No entanto, só chegaram a acordo sobre o princípio do respeito pelas regras da guerra, deixando a questão do fim das hostilidades para "discussões mais alargadas".

Abdel Fattah al-Burhane e Mohamed Hamdane Daglo parecem estar mais interessados em prolongar o conflito do que em fazer concessões à mesa de negociações.



O investigador Aly Verjee afirmou à AFP que, "se as duas partes não mudarem a sua forma de pensar, será difícil imaginar que os compromissos no papel se traduzam em ações no terreno".



Segundo especialistas e diplomatas, cada um dos generais pensa que pode vencer militarmente, graças ao grande número de efetivos e ao apoio estrangeiro.



O general Daglo está aliado aos Emirados Árabes Unidos e, segundo o Tesouro norte-americano, aos mercenários russos do grupo Wagner, enquanto o Egito apoia Burhane.



No Darfur, a repressão sobre minorias étnicas durante a ditadura de Omar al-Bashir (1989-2019) pelos militares e paramilitares, agora inimigos, causou 300 mil mortos nos anos 2000.



Já Mohamed Osman, da Human Rights Watch (HRW), revelou à AFP que no Darfur "há relatos de franco-atiradores que disparam contra qualquer pessoa que saia de casa". Cercadas, "as pessoas feridas nos combates de há 15 dias estão a morrer nas suas habitações”.



Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) recordam que, nos campos de deslocados da guerra no Darfur, "as pessoas passaram de três refeições por dia para apenas uma".

Países vizinhos receiam contágio

Milhares de refugiados entram todos os dias no Egipto, no Chade, na Etiópia e no Sudão do Sul. O Egito, que atravessa a pior crise económica da sua história, está preocupado. E outros países vizinhos receiam o contágio.



Na capital Cartum, o aeroporto não está operacional, os centros comerciais foram saqueados e os serviços públicos estão encerrados "até nova ordem". Os expatriados foram retirados à pressa nos primeiros dias da guerra.



Os dois generais, que se tornaram rivais depois de liderarem o golpe de Estado de outubro de 2021, que pôs fim a dois anos de transição democrática, só se falam através dos meios de comunicação social.



No domingo à noite, o general Daglo publicou online uma gravação áudio na qual prometia ao seu adversário que seria "julgado rapidamente e enforcado em público". Pouco antes, o chefe do exército tinha ordenado o congelamento das contas e dos bens da RSF.



O que resta da administração retirou-se para Porto Sudão, 850 quilómetros a leste de Cartum, que foi poupado à violência e onde uma pequena equipa da ONU está a tentar negociar a entrega de ajuda humanitária.



"Ao destruir as fábricas de alimentos ou as pequenas indústrias, esta guerra provocou uma desindustrialização parcial do Sudão", acrescentou Verjee à AFP. "O futuro Sudão será ainda mais pobre durante muito tempo”.



c/ agências