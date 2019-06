Sudão. Conselho Militar acena com eleições antecipadas após repressão

RTP04 Jun, 2019, 12:29 / atualizado em 04 Jun, 2019, 12:33 | Mundo

O número de mortos, em consequência do ataque, subiu para 35 e pode aumentar, havendo ainda centenas de feridos, segundo informou o Conselho de Médicos do Sudão.





Em comunicado, citado pela agência France Presse, a Aliança para a Liberdade e Mudança (ALM), o principal movimento de contestação, anunciou ”o fim de quaisquer contactos políticos e das negociações com o Conselho golpista", apelando à "greve e desobediência civil total e indefinida".





Atribuindo a “responsabilidade total deste crime” às forças de segurada do Conselho Militar de Transição, os manifestantes exigem a “queda do regime”.







"A luta continuará a levar a verdadeira democracia ao nosso país", disse um dos líderes da oposição ao Guardian





O conselho militar no poder, transitoriamente, desde 11 de abril, e após demissão de Omar al-Bashir, anunciou o cancelamento do acordo concebido com os manifestantes e prometeu convocar novas eleições no prazo de nove meses. Além disso, o governo provisório desmentiu ter tentado dispersar “através da força” os ativistas, em protesto junto do quartel-general de Cartum desde abril.

Eleições num prazo de nove meses

Num comunicado transmitido na televisão oficial sudanesa, o chefe do Conselho Militar de Transição, general Abdel Fattah l-Burhane, disse que o conselho "decide parar de negociar com a Aliança para a Liberdade e Mudança (…) para cancelar o que foi acordado e realizar eleições dentro de nove meses".





O general salientou ainda que a única maneira de governar o Sudão é através das “urnas”. No entanto, considera que se impõe formar um governo interino até às eleições.



Relativamente ao ataque, o chefe do Conselho Militar não admitiu responsabilidades das forças militares, mas lamentou o incidente expressando “pesar” pela violência e pelas vítimas que morreram como “mártires”.





Entretanto, o procurador-geral, Maulana Al-Walid Sayed Ahmed Mahmoud, informou que tinha sido constituída uma comissão para investigar o ataque ao acampamento dos manifestantes.





O violento ataque desta segunda-feira atraiu críticas de várias nações, que consideraram o incidente “brutal”. O Reino Unido e a Alemanha pediram, entretanto, que se realizasse uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a crise no Sudão e que deve decorrer esta terça-feira.



António Guterres condenou “veementemente a violência e os relatos do uso excessivo da força pelo pessoal de segurança em civis, que resultaram em morte e ferimentos de muitos”. O secretário-geral das Nações Unidas acrescentou que condena “o uso da força para dispersar os manifestantes no local de concentração e está alarmado com os relatos de que as forças de segurança abriram fogo dentro de instalações médicas”.







As negociações entre o Conselho Militar de Transição e o movimento Aliança para a Liberdade e Mudança, uma coligação concebida antes da demissão do anterior presidente do Sudão, fracassaram e, desde então, o movimento em protesto exige a constituição de um governo civil.