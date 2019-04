Sudão deve aderir ao Tribunal Penal Internacional diz chefe da oposição

Lusa27 Abr, 2019, 14:00 | Mundo

"Já não existem objeções aos nossos pedidos (de adesão ao TPI) e deveríamos aderir imediatamente", indicou Mahdi a jornalistas.

Para aderir aquele tribunal encarregado de julgar as maiores violações ao nível do direito humanitário no mundo e sediado em Haia, o Sudão tem de ratificar o seu tratado fundador, o Estatuto de Roma, tornando-se "Estado parte".

O Sudão é governado por um conselho militar de transição desde que Omar al-Bashir foi destituído e detido pelo exército a 11 de abril sob pressão de um vasto movimento de contestação iniciado em dezembro.

Para o chefe da oposição, "o que se passou no Sudão não é um golpe de Estado", mas uma situação em que as forças armadas "tomaram o partido das reivindicações populares".

Os manifestantes, que estão concentrados desde 6 de abril diante do quartel-general do exército, decidiram manter o protesto mesmo depois da saída de Bashir, visando a transferência do poder para uma autoridade civil, o que os militares recusaram fazer para já.

Os contestatários exigem também o julgamento de Bashir e dos principais responsáveis do seu regime.

O TPI emitiu dois mandados de detenção contra o antigo presidente sudanês, em março de 2009 e julho de 2010, por crimes de genocídio, de guerra e contra a humanidade durante o conflito no Darfur, uma região no oeste do Sudão.