Sudão do Sul. Refugiados cada vez mais carenciados junto à fronteira

Foto: Samir Bol - Reuters

Os refugiados sudaneses que rumaram no país vizinho do sul enfrentam cada vez maiores carências. Nos campos de trânsito onde se encontram, na fronteira com o Sudão, falta comida, os abrigos são precários ou inexistentes, e a falta de saneamento potencia doenças como a malária e a cólera.