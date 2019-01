Sudão do Sul vacina profissionais de saúde junto à fonteira com a RDCongo

Lusa28 Jan, 2019, 23:14 | Mundo

Num comunicado, o Ministério da Saúde do Sudão do Sul anunciou que, após receber 2.160 doses contra o vírus do Ébola, iniciou hoje uma campanha de vacinação dos seus trabalhadores.

O departamento especificou que a iniciativa começou no estado de Gudue, no sudoeste do país, estando prevista que continue noutras cidades no sudeste do país, por considerar que se tratam de zonas que correm perigo dada a sua proximidade com a fronteira congolesa.

"É muito importante que continuemos os preparativos contra a propagação da doença fora das fronteiras da República Democrática do Congo [RDCongo]", lê-se na nota.

O último balanço do Ministério da Saúde da RDCongo, divulgado hoje, aponta para 736 casos, dos quais 682 confirmados, com 459 mortos e 257 feridos desde o início do surto, em 01 de agosto.

Desde o início deste ano, o Ministério da Saúde congolês registou mais de cem casos de Ébola.

O vírus do Ébola transmite-se por contacto direto com sangue e fluídos corporais contaminados, provocando febre hemorrágica e podendo alcançar uma taxa de mortalidade de 90%, caso não seja tratado a tempo.

A RDCongo foi atingida nove vezes pelo Ébola, depois da primeira aparição do vírus naquele país africano, em 1976.

Em 1995, o vírus do Ébola provocou a morte a 250 pessoas na cidade de Kikwit, na província de Kwilu, no sudoeste da RDCongo.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde congolês indicam que a maioria dos mortos devido à contaminação com o vírus ocorreu em Beni, na província de Kivu Norte, localizada na região do grupo armado Forças Democráticas Aliadas (ADF, na sigla em inglês), que multiplicou os ataques contra civis, o que complicou a resposta sanitária.

É a primeira vez que uma epidemia de Ébola é declarada numa zona de conflito, onde existe uma centena de grupos armados, o que leva à deslocação contínua de centenas de milhares de pessoas que podem ter estado em contacto com o vírus.

A insegurança complica e limita o trabalho dos profissionais de saúde que sofrem ataques ou mesmo sequestros realizados por grupos rebeldes.