Sudão do Sul vive pior crise humanitária com 9 milhões de pessoas a precisarem de ajuda, alerta ONU

"O governo não tem capacidade para satisfazer as necessidades da população, mais de oito milhões de pessoas estão em crise alimentar e mais de cinco milhões necessitam de proteção e acesso aos serviços de saúde", disse Sara Beysolow, a coordenadora humanitária no Sudão do Sul, numa conferência de imprensa.

Aquela responsável referiu também que a falta de financiamento da saúde e os problemas de acesso à água levaram a surtos de doenças, como a cólera, acrescentando que a falta de acesso das mulheres a casas de banho privadas expõe-nas a um elevado risco de violação, quando vão às latrinas públicas.

Esta situação, associada a várias secas e inundações devastadoras durante o ano passado, levou à deslocação forçada de dois milhões de pessoas.

"Como o número de ataques aos funcionários humanitários tem aumentado nos últimos meses, é crucial assegurar a sua proteção - as pessoas não podem morrer por ajudar a salvar as vidas de outros", disse Beysolow.

A responsável calculou que neste momento são necessários 1.700 milhões de dólares de fundos necessários para atingir 6,8 milhões de sudaneses em risco, 24% dos quais são mulheres e 53% crianças.

"O investimento é fundamental para garantir o direito de sonhar com um futuro para a população do Sudão do Sul, mas não pode ficar por aí, é necessário investir no desenvolvimento, na resiliência e dotá-los de ferramentas que lhes permitam sustentar-se a si próprios", observou Beysolow.