Sudão. Dois meses de guerra dispersam onde de arte sudanesa

A guerra no Sudão dura há 2 meses. O fim ou o aparente fim da arte é mais uma consequência do conflito. A onda artística que emergiu da revolução sudanesa é agora esmagada pela guerra. Muitos criadores artisticos sudaneses fugiram do país e estão atualmente no Egito.