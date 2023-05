Sudão. Exército suspende participação nas negociações com os paramilitares

A fonte do Governo do Sudão, que não quis ser identificado, disse que o Exército de Cartum tomou a decisão de suspender as negociações "porque os rebeldes nunca aplicaram os pontos do acordo sobre tréguas temporárias, que preveem a retirada dos hospitais e das casas".

Os confrontos no Sudão eclodiram em Cartum no dia 15 de abril entre o Exército e os paramilitares das Forças de Reação Rápida tendo-se alastrado a vários pontos do país.

Devido ao conflito, que agravou as condições de extrema pobreza do Sudão, as Nações Unidas alertam que é necessária ajuda humanitária de emergência para acudir de imediato aos deslocados internos e às populações civis que se refugiaram em países vizinhos.