Sudão. Forças de segurança atacam ativistas pró-democracia

As forças de segurança tentaram destruir um acampamento montado em frente ao quartel-general do exército de Cartum, onde estão concentrados desde o início de abril os manifestantes que exigem a transição do poder militar.



De acordo com o Conselho Central de Médicos do Sudão, morreram pelo menos nove pessoas e há registo de vários feridos, embora a Junta Militar, no poder, tenha tentado dispersar os manifestantes.



Atualmente, o Sudão é governado por um Conselho Militar de Transição (TMC, na sigla em inglês) desde que o Presidente Omar al-Bashir se demitiu na sequência de um golpe em abril. Desde então, os mesmos manifestantes que exigiram a sua demissão têm-se manifestado para que um governo civil assuma o controlo do país.



As forças de segurança atacaram esta segunda-feira o principal local de protesto e há relatos de tiros e fumo na zona do quartel-general do exército, avança a BBC, a partir de testemunhos de habitantes.

"Pela força"



Em entrevista à Associated Press, o ativista Dura Gambo disse que um “grande número de tropas” cercou o acampamento instalado em frente ao principal quartel de Cartum e que houve várias detenções.



"Está em curso uma tentativa do conselho militar para dispersar o acampamento pela força", afirmou em comunicado a Associação de Profissionais Sudaneses, que lidera os protestos.



A mesma associação apelou ainda a uma campanha de “desobediência civil abrangente para derrubar o Conselho Militar” e, assim, “finalizar a revolução”. Os manifestantes queimaram pneus e tentaram afastar as forças de segurança, segundo informações da Reuters.





“Os manifestantes mantêm-se em frente ao quartel-general e enfrentam um massacre e a tentativa de desmantelamento da nossa concentração”, disse um representante da Associação dos Profissionais Sudaneses.





Já o porta-voz do conselho militar, tenente-general Shams El Din Kabbashi, disse que o ataque visava atacar criminosos mas que os manifestantes estavam em segurança.



Até ao momento, as forças armadas do Sudão não comentaram o sucedido. No entanto, embaixada dos Estados Unidos em Cartum afirmou que este ataque contra os manifestantes deve parar.





Sudanese security forces' attacks against protesters and other civilians is wrong and must stop. Responsibility falls on the TMC. — US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) 3 de junho de 2019



Entretanto, o grupo Forças para a Proclamação da Liberdade e Mudança, a organização que representa os manifestantes nas negociações de transição com os generais, apelou à população da cidade para que participe ativamente nas manifestações.







As manifestações em frente ao quartel-general começaram a 6 de abril, dias antes da demissão de Omar al-Bashir. Desde então, os manifestantes e as forças militares negociaram a estrutura de uma nova administração e com um período de três anos de transição para um governo civil.







O Conselho Militar de Transição diz que permite que os manifestantes formem um governo, mas insiste em manter a autoridade geral durante um período intermediário. Por outro lado, os manifestantes querem que sejam os civis a administrar o período de transição e que conduzam à democracia do Sudão.







O Conselho diz ainda estar disponível para retomar as negociações com vista a um acordo político.