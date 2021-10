Sudão. Forças de segurança matam dois manifestantes em protesto contra golpe militar

🔴 Urgent



The wards of Omdurman Hospital are getting filled up with critical injuries and hard-to-bare scenes. The DR reporting to me is crying from what he is seeing. #SudanCoup#Oct30March#KeepEyesOnSudan#موكب30اكتوبر#مليونية30اكتوبر#الردة_مستحيلة#لا_للانقلاب_العسكري https://t.co/USjaVXkSax — M.Makki | مليونية30اكتوبر 🇸🇩 (@Shnaws2) October 30, 2021

, revelou um sindicato de médicos do Sudão, apesar dos repetidos apelos do Ocidente aos novos governantes militares do Sudão para permitirem protestos pacíficos.De acordo com a imprensa internacional,

Vários grupos pró-democracia convocaram marchas de protesto em todo o país para exigir a reinstalação do governo de transição deposto e a libertação de figuras políticas que foram detidas. E, apesar presença das autoridades, os manifestantes marcharam, em protesto, em todo o país.







Com cartazes e bandeiras nas mãos, os manifestantes em Cartum gritavam: "não, não ao regime militar" e "somos revolucionários livres e continuaremos o caminho" da transição democrática. Houve ainda quem apelasse a que o líder do golpe, o general Abdel Fattah al-Burhan, fosse preso.