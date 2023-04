Sudão. Grupo paramilitar reivindica controlo do Palácio Presidencial e entra em confronto com Exército

(em atualização)







A tensão entre as duas fações militares do Sudão aumentou este sábado depois de o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF) ter reivindicado o controlo do aeroporto e do palácio presidencial de Cartum, numa aparente tentativa de golpe de Estado.

As RSF acusaram o Exército de ter atacado inicialmente as bases em Cartum. O grupo disse que o Exército sitiou "as forças presentes para as atacar com todo o tipo de armas pesadas e ligeiras”."As Forças de Apoio Rápido espalham notícias falsas de fora do Sudão e reivindicam o controlo do Comando Geral e do Palácio da República", disseram as Forças Armadas sudanesas em comunicado.

Os confrontos entre o Exército e as RSF irromperam em Cartum e rapidamente se alastraram a outras cidades do Sudão. Segundo o sindicato dos médicos do Sudão, pelo menos três civis morreram e dezenas ficaram feridas nos confrontos.

Potências internacionais pedem fim dos confrontos





Potências internacionais, como os Estados Unidos, Rússia, Egito, Arábia Saudita, Nações Unidas e União Europeia, pediram o fim das hostilidades.



O embaixador dos Estados Unidos no Sudão, John Godfrey, pediu que o Exército sudanês e os paramilitares das RSF cessem imediatamente as hostilidades que eclodiram de manhã na capital.



"Acordei com os sons profundamente perturbadores de tiros e confrontos. Agora estou abrigado com toda a minha equipa, como os sudaneses estão a fazer em Cartum e noutros lugares", escreveu na sua conta no Twitter.



"A escalada de tensões dentro da componente militar rumo ao confronto direto é uma circunstância extremamente perigosa e apelo urgentemente ao alto comando militar para que cesse os combates", pediu o embaixador.



A Embaixada da Rússia no Sudão também pediu o fim dos confrontos e instou os cidadãos russos na capital a permanecerem nas suas casas, longe das janelas, segundo um comunicado divulgado pela agência TASS.



O enviado especial da Missão das Nações Unidas no Sudão, Volker Perthes, "condenou veementemente o início dos combates no Sudão" e pediu também "a cessação imediata" das hostilidades.



"O representante Perthes falou com ambas as partes para solicitar que cessem imediatamente os combates e garantam a segurança do povo sudanês e evitem que o país sofra mais violência", disse o enviado da Organização das Nações Unidas (ONU) num breve comunicado.



Em visita ao Vietname, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, também se mostrou profundamente preocupado com os relatos de violência crescente entre as Forças Armadas do Sudão e o principal grupo paramilitar do país e pediu o fim imediato das hostilidades.



"Pedimos a todos os atores que parem a violência imediatamente e evitem novas escaladas ou mobilizações de tropas e continuem as negociações para resolver questões pendentes", apelou.





"Existem alguns atores a travar esse progresso, mas esta é uma oportunidade real de lutar por uma transição para um governo civil. Estamos muito focados nisso", disse Blinken em conferência de imprensa em Hanói.





A Rússia também apelou a "medidas urgentes para um cessar-fogo" no Sudão. "Os acontecimentos dramáticos que se desenrolam no Sudão estão a causar sérias preocupações em Moscovo. Pedimos às partes em conflito que mostrem vontade política e moderação e tomem medidas urgentes para um cessar-fogo", afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros Rússia em comunicado.