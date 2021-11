Sudão. Líder militar quer Governo com "competências civis e democráticas"

Segundo a agência de notícias estatal sudanesas, SUNA, o general Abdel-Fattah al-Burhan fez estas declarações numa conversa telefónica com o Presidente do Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, a quem disse que o novo Governo deve representar "as aspirações do povo sudanês".

No entanto, afirmou o seu "total interesse em proteger a revolução", numa referência à onda de protestos que derrubaram o regime do ditador Omar al-Bashir em abril de 2019 e que deram lugar a um governo de transição que resultou de um acordo entre civis e militares.

Expressou por isso o seu "compromisso em alcançar uma transição democrática fluida" e em "manter um diálogo sério com todas as forças políticas para uma saída segura da atual crise política", algo que deve culminar em "eleições livres e justas".

O telefonema ocorreu depois de Al-Burhan emitir hoje um decreto que cria um novo Conselho Soberano, órgão máximo do processo de transição, do qual ele próprio é presidente, após dissolver todas as instituições no golpe de Estado.

O desenvolvimento de hoje acontece quando os militares se comprometeram a entregar o poder às autoridades civis.

O anúncio surge apenas dois dias após uma manifestação convocada por plataformas civis da oposição contra o golpe e para condenar a liderança militar, bem como a onda de detenções de vários ativistas e importantes líderes da oposição.

Em 25 de outubro, Al-Burhan declarou o estado de emergência e dissolveu as estruturas governativas criadas para a transição democrática no país africano, além de deter o primeiro-ministro, Abdullah Hamdok, que se encontra sob prisão domiciliária.

Desde o golpe de 25 de outubro, mais de 100 funcionários governamentais e líderes políticos foram detidos, juntamente com um grande número de manifestantes e ativistas.

O Sudão tem estado no meio de um frágil período de transição, após uma revolta pró-democracia de 2019, que levou à retirada do poder do autocrata de longa data Omar al-Bashir.