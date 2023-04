Sudão. Media árabes dizem que exército também aceita cessar-fogo de 24 horas

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), os meios de comunicação Al-Arabiya e Al-Jazeera estão a noticiar, citando o dirigente militar Shams El Din Kabbashi, que o exército do Sudão vai também aceitar a proposta do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, e vai parar as hostilidades a partir do final do dia, por um período de 24 horas.

As declarações deste responsável surgem no mesmo dia em que Cartum continua mergulhada no caos e violência e acontecem horas depois de o exército ter emitido um comunicado no qual diz que o cessar-fogo aceite pelo grupo paramilitar RSF serve apenas para encobrir a derrota.

"Não temos conhecimento de nenhuma coordenação com os mediadores e a comunidade internacional sobre uma trégua, e a declaração de cessar-fogo de 24 horas por parte dos rebeldes [das RSF] pretende encobrir a inevitável derrota que vão sofrer dentro de algumas horas", lê-se no comunicado citado pela agência de notícias EFE.

O líder das RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, conhecido como `Hemedti`, tinha aceitado um cessar-fogo "para garantir o livre trânsito seguro dos civis e a saída dos feridos".

Numa mensagem no Twitter, `Hemedti` disse ainda que as forças armadas continuavam os bombardeamentos e que esperava "novas conversações" com Blinken para ver "a melhor maneira de abordar estas violações".

O surto de violência surgiu no fim de semana entre os dois principais generais sudaneses, cada um deles apoiado por dezenas de milhares de combatentes fortemente armados, levando milhares de pessoas a permanecerem desde então nas suas casas ou em outros abrigos, com os mantimentos a esgotarem e vários hospitais a serem forçados a encerrar os serviços.

Face à tragédia em curso, diplomatas de diferentes países tentaram sem êxito negociar uma trégua, e o Conselho de Segurança da Nações Unidas foi convocado para discutir a crise.

A luta pelo poder colocou o general Abdel Fattah al-Burhan, comandante das forças armadas, contra o general Mohammed Hamdan Dagalo, `Hemedti`, chefe das Forças de Apoio Rápido, um grupo paramilitar, numa reviravolta face à organização conjunta de um golpe militar em outubro de 2021.

A violência já causou pelo menos 185 mortos e 1.800 feridos, desde sábado, segundo as Nações Unidas.