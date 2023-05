Sudão. ONU precisa de três mil milhões de dólares para dar ajuda humanitária

Para a ajuda humanitária de emergência, as Nações Unidas dizem necessitar de 2,6 milhões de dólares, após elaborada a revisão do plano de auxílio ao Sudão que em dezembro do ano passado referia que seriam necessários 1,75 mil milhões de dólares.

Para os refugiados que abandonaram o país por causa dos combates que eclodiram em abril, a ONU aponta para a necessidade de 407,4 milhões de dólares.

A situação agravou-se no país depois do início dos confrontos entre o Exército e o grupo paramilitar Forças de Reação Rápida.

A ONU prevê que até ao final do ano mais de um milhão de pessoas vão abandonar o país por causa da situação militar.