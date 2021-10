Sudão. Primeiro-ministro em local desconhecido após recusar apoio a golpe de Estado

As forças militares detiveram o primeiro-ministro do Sudão esta segunda-feira, numa aparente tentativa de golpe de Estado que vem abalar a frágil transição democrática no país. Em 2019, uma revolta popular depôs o ditador Omar Hassan al-Bashir, que liderou no país durante três décadas.







O acordo alcançado há dois anos após a revolução previa uma partilha de poder entre grupos políticos e militares, com o objetivo de preparar a transição no país para um ato eleitoral até 2023. No entanto, a ameaça de um golpe de Estado pairava no país sobretudo nas últimas semanas, com tensões crescentes entre o Governo civil e os militares.







Às primeiras horas da manhã, o Governo sudanês confirmava que as forças militares tinham o primeiro-ministro Abdullah Hamdok detido em prisão domiciliária e que estavam "a pressioná-lo a fazer uma declaração de apoio ao golpe".







Cerca de uma hora depois, responsáveis do Governo civil confirmaram que os militares levaram o primeiro-ministro para um "local desconhecido", depois de Abdullah Hamdok ter recusado conceder o apoio ao golpe de Estado em curso.







De acordo com as autoridades civis, as forças militares invadiram esta manhã a sede da rádio e televisão sudanesa na capital, em Omdurman, tendo detido vários funcionários.















(em atualização)