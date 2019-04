Sudão. Queda da ditadura está em marcha

Mário Aleixo - RTP13 Abr, 2019, 07:11 / atualizado em 13 Abr, 2019, 07:11 | Mundo

De imediato foi nomeado outro militar para sucedê-lo e nas ruas da capital, Kartum, o protesto deu lugar a gritos de alegria, como nos conta a jornalista Carolina Soares.





Palavras do chefe do conselho militar que assumiu o governo do Sudão por apenas 24 horas, depois de ter anunciado a queda do ditador Omar al-Bashir.Os protestos dos últimos dois dias resultaram em pelo menos 16 mortos e 20 feridos, de acordo com um porta-voz da polícia sudanesa.Portugal acompanha o que se passa neste país africano.O ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva apelou a um processo de transição credível, pacífico e inclusivo.