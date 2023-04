Sudão. Sexto dia de combates com apelos a tréguas ignorados





A Organização Mundial da Saúde apelou à criação de um corredor humanitário para retirar médicos e pacientes das zonas de combate.



As batalhas, com metralhadoras pesadas, artilharia e ataques aéreos, causaram grandes danos nas ruas de Cartum e da cidade de Omdurman na margem oposta do rio Nilo, bem como em outras cidades importantes do país. Na capital sudanesa, que conta com mais de cinco milhões de habitantes, vários residentes estão a tentar fugir dos ataques aéreos e combates nas ruas. Cerca de 70 por cento dos hospitais de Cartum e das cidades vizinhas estão encerrados.O correspondente da Al Jazeera afirma que na capital “não há transportes públicos” e a população está a tentar abandonar a cidade a pé ou nas suas viaturas.Desde sábado que os camiões de abastecimento não chegam a Cartum. A cidade está também sem eletricidade e água corrente.“Não há comida, os supermercados estão vazios, a situação não é segura e muitos habitantes estão a abandonar a cidade”, afirmou à Reuters um residente em Cartum.O cessar-fogo que tinha sido anunciado durou apenas algumas horas, pelo segundo dia consecutivo.As batalhas, com metralhadoras pesadas, artilharia e ataques aéreos, causaram grandes danos nas ruas de Cartum e da cidade de Omdurman na margem oposta do rio Nilo, bem como em outras cidades importantes do país. Para esta quinta-feira está prevista uma reunião virtual da ONU com a União Africana e a Liga Árabe para debater a situação no Sudão. O encontro acontece numa altura em que os muçulmanos se preparam para celebrar o Eid al-Fitr, fim do Ramadão.



“É chocante que 20 anos após o início do conflito no Darfur, as autoridades sudanesas não estejam a proteger os civis ou a investigar e processar os alegados responsáveis por crimes cometidos”, avançou a organização de defesa dos Direitos Humanos em comunicado. Segundo as Nações Unidas, os combates estão a ter um efeito devastador na população civil.Antes do escalar da violência, cerca de um quarto da população enfrentava uma forte crise alimentar. O Programa Mundial de Alimentação (PAM) cancelou duas das maiores operações de ajuda no sábado, após três dos seus colaboradores serem mortos em Darfur, no oeste do país.Para a Amnistia Internacional, a propagação do conflito em todo o país agrava a situação dos civis que estão em Darfur, uma região que já sofreu duas décadas de combates e massacres e que provocou mais de dois milhões de deslocados.“É chocante que 20 anos após o início do conflito no Darfur, as autoridades sudanesas não estejam a proteger os civis ou a investigar e processar os alegados responsáveis por crimes cometidos”, avançou a organização de defesa dos Direitos Humanos em comunicado.