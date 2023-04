Sudão. Transição de poder foi adiada

Trata-se do acordo de transição de poder tão aguardado pelos sudaneses e destinado a um virar de página na história recente do país.



O protesto nas ruas de Cartum foi imediato. Há mais de 3 anos que o povo sudanês exige a retirada dos militares e grita que não negoceia nem vai ceder a nada que venha do "poder dos generais"



A 25 de outubro de 2021, o Sudão atravessava um período de transição democrática e foi interrompido por um golpe militar. Desde esse dia, os cidadãos protestam quase diariamente contra os militares que assumiram o poder.



Nessa altura e perante o golpe militar, o Secretário-Geral das Nações Unidas reconheceu que os progressos do povo sudanês em direção à democracia eram "irreversíveis" e muito claros sobre "um "intenso desejo de reforma e de democracia"