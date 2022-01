Sudão. UE, EUA e Reino Unido avisam militares contra nomeação unilateral de Governo

Foi a 13ª vaga de protestos desde o o golpe militar de 25 de outubro, tendo-se registado oficialmente 57 mortos neste período.local em Omdurman, cidade gémea de Cartum.

Nos arredores da capital sudanesa foram estacionados soldados com equipamento anti-motim, assim como nas cidades vizinhas.

formada pelos Estados Unidos, Noruega e Reino Unido, e a União Europeia, avisaram os militares para não tentarem nomear o seu próprio primeiro-ministro após a demissão de Abdalla Hamdok, domingo, dizendo que tal poderia mergulhar o país num conflito generalizado.e arrisca lançar o país na guerra", referiram em comunicado.

Os quatro poderes afirmam que só irão apoiar uma solução governamental subscrita amplamente por figuras da sociedade civil sudanesa.







, acrescentaram ainda ae a UE, exigindo também"O povo sudanês falaram em alto e bom som tal como o fizeram em 2019. Rejeita o domínio autoritário e querem a continuidade da transição para a democracia. Os líderes sudaneses devem mostrar que estão a ouvi-lo" referiu a declaração das quatro potencias ocidentais.O grupo irá aindae diz esperar que os serviços de segurança e outro grupos armados se abstenham de reprimir com violência os protestos e os manifestantes.Apelou ainda os sudaneses a escolherem uma nova liderança civil e a trabalhar para lançar as bases de um sistema eleitoral e dos ramos governamentais legislativo e judicial.

Sucessão de Hamdok

Hamdok, que ocupava o cargo desde 2019 e regressou em 21 de novembro, após um acordo com o líder do golpe militar Abdel Fattah al Burhan, demitiu-se devido ao impasse político e a protestos nacionais, que não param desde o golpe militar e que rejeitaram o entendimento. Ao justificar a demissão apesar do apoio do Ocidente, Hamdok admitiu o fracasso nos esforços para conciliar forças díspares num caminho de transição democrática iniciado com a queda de Omar al-Bashir em abril de 2019. A maioria das forças políticas considerou o seu regresso ao poder uma traição e uma legitimização do golpe de Abdel Fattah al-Burhan.





O primeiro-ministro criticou ainda a intenção de al-Burhan de recuperar os serviços de informação e as objeções do general à liberdade de nomeações para formar Governo.





Analistas acreditam que, com a demissão de Hamdock, os militares irão procurar outro rosto civil para tentar recuperar as milhões de auxílio externo essenciais à economia sudanesa e suspensos desde o golpe.





Um dos candidatos será Ibrahim Elbadawi, antigo ministro das Finanças de Hamdock em 2019 após o derrube de al-Bashir pelas forças militares, após protestos em massa.







Resta saber se, além dos países ocidentais, al-Burhan conseguirá convencer o ex-ministro das Finanças.





"Creio que Elbadawi é um homem íntegro e nunca irá aceitar ser figura de proa de uma autoridade que é de facto e diretamente controlada pelos militares", afirmou Suliman Baldo, especialista em questões sudanesas que trabalha para "A Sentinela, uma equipa policial que investiga a corrupção em África.





"Os militares têm de decidir agora seriamente o que fazer", acrescentou. "Podem continuar a matar sudeneses nas ruas com armas de guerra ou agir de forma responsável afastando-se e deixando o governo de transição liderado por civis assumir o controlo".







Outros observadores consideram que a repressão nas ruas convém aos militares que dessa forma podem pintar os protestos e os manifestantes como desordeiros e terroristas. "Os militares querem que as ruas percam credibilidade, para poderem dizer que estão a reprimir uma revolta violenta. Então poderão chamar o que quiserem à violência [nas ruas]. Poderiam rotulá-la como terrorismo", ereferiu Kholood Khair, gestora da Insight Strategy Partners, uma empresa analista baseada em Cartum.





Os militares têm assumido o controlo da narrativa, detendo jornalistas e fechando jornais e televisões, e perseguindo os reporteres que tentaram cobrir os protestos de dia 30 de dezembro de 2021.





O caos poderá ainda agravar-se se oficiais júniores resolverem rebelar-se contra al-Burhan, dividindo as forças armadas.