Sudão. Vinte e um portugueses retirados de zonas de conflito

Foto: Mohamed Nureldin Abdallah - Reuters

“Ainda não estão todos fora do país, mas estão todos fora de zonas de maior perigo”, acrescentou João Gomes Cravinho.



“Naturalmente que até estarem todos fora do país e estarem todos em território nacional, continuaremos a apoiar e acompanhar”.



No Sudão estão 22 cidadãos nacionais. No entanto, o Governo português “não exclui a possibilidade de aparecer mais algum”.



“Desses 22, 21 quiseram sair e são esses que estamos agora a apoiar e acompanhar a sua saída”.



A retirada dos 21 portugueses foi feita pela missão espanhola, “que retirou uma pessoa que já está em Madrid”. Os restantes foram retirados com o” apoio francês e num comboio das Nações Unidas”.



“Há um conjunto de meios de retirada, que estão agora em curso”. Os cidadãos portugueses estão a caminho das fronteiras de Port Sudan e do Egito., acrescentou João Gomes Cravinho.“Naturalmente que até estarem todos fora do país e estarem todos em território nacional, continuaremos a apoiar e acompanhar”.“Desses 22, 21 quiseram sair e são esses que estamos agora a apoiar e acompanhar a sua saída”.A retirada dos 21 portugueses foi feita pela missão espanhola, “que retirou uma pessoa que já está em Madrid”. Os restantes foram retirados com o” apoio francês e num comboio das Nações Unidas”.“Há um conjunto de meios de retirada, que estão agora em curso”. João Cravinho considera que, enquanto os cidadãos portugueses não estiverem em território nacional, não se pode falar de sucesso.



“A nossa expectativa é positiva, mas continuamos a trabalhar com intensidade e com cuidado. A segurança é, evidentemente, a primeira prioridade. Depois disso vem a questão logística de como tirá-los, em particular do Djibuti, que é onde a maior parte irá estar. Alguns no Egito. Mas essa é uma componente logística sem a preocupação da segurança”.



O Governo ainda não decidiu a forma como os portugueses retirados do Sudão chegarão a Portugal. “Se envia um meio da Força Aérea Portuguesa ou se chegam em aviões aliados para sítios mais próximos”.



A retirada dos portugueses contou com o apoio da Embaixada no Cairo e do cônsul honorário em Cartum. “A nossa expectativa é positiva, mas continuamos a trabalhar com intensidade e com cuidado. A segurança é, evidentemente, a primeira prioridade. Depois disso vem a questão logística de como tirá-los, em particular do Djibuti, que é onde a maior parte irá estar. Alguns no Egito. Mas essa é uma componente logística sem a preocupação da segurança”.O Governo ainda não decidiu a forma como os portugueses retirados do Sudão chegarão a Portugal. “Se envia um meio da Força Aérea Portuguesa ou se chegam em aviões aliados para sítios mais próximos”.A retirada dos portugueses contou com o apoio da Embaixada no Cairo e do cônsul honorário em Cartum.