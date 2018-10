Suécia à beira de novas eleições

Graça Andrade Ramos - RTP29 Out, 2018, 17:04 / atualizado em 29 Out, 2018, 17:38 | Mundo

A crise política dura há dois meses e poderá provocar novas eleições antecipadas. Neste período um Executivo provisório interino liderado por Lofven tem governado a Suécia.







Lofven, que liderou um Governo de esquerda nos últimos quatro anos, perdeu um voto de confiança enquanto primeiro-ministro a 25 de setembro. Dia 15 de outubro foi chamado para tentar onde Kristersson tinha falhado mas também ele desistiu agora.

"Nenhuma indicação"



Tanto Lofven como Kristersson disseram que ainda esperam ocupar o cargo de primeiro-ministro, mas nenhum apresenta formas de ultrapassar o bloqueio.







"Não vi nenhuma indicação de que alguém tenha mudado de ideias sobre o que quer que seja", afirmou mesmo Kristersson aos jornalistas, depois de se reunir com o presidente do Parlamento.

Os partidos do centro e liberais da Aliança bloquearam a escolha de Kristersson como primeiro-ministro, justificando a decisão com o facto de as suas propostas implicarem o apoio dos Democratas Suecos para formar Governo.







Para o apoiarem, apelaram a Loftven, que recusou integrar um tal Executivo e apoiar as ideias do centro-direita, exceto se fosse nomeado chefe do Governo.

"A caminho de uma nova eleição"

O líder do Parlamento poderá agora solicitar a Annie Loof, líder do Partido do Centro, que detém 31 assentos em 349, para formar Governo, numa tentativa de ultrapassar o impasse.







Loof poderá conseguir o apoio do Partido dos verdes, aliados de Stefan Lovfen, para o conseguir.

As dificuldades em formar um Executivo podem virar-se contra os partidos tradicionais.Os Democratas Suecos conseguiram nas últimas eleições de 9 de setembro votos suficientes para se tornarem no fiel da balança. São acusados de defender a supremacia da população branca seu discurso anti-imigração é atacado como xenófobo.O seu líder, Jimmie Akesson, acredita que uma nova votação venha a aumentar ainda mais o votos que já obteve.O bloco de Lovfen junta Sociais Democratas, Verdes e os comunistas do Partido de Esquerda. Obteve no início de setembro 144 deputados, um a mais do que a Aliança de centro e de liberais de Kristersson. Os Democratas Suecos, conseguiram 62 lugares.Akesson já afirmou que o seu partido irá votar contra qualquer Governo que recuse a participação dos Democratas Suecos. "A Suécia está a caminho de uma nova eleição, se ninguém estiver pronto a tentar alguma coisa que não seja a sua primeira escolha", vaticinou.