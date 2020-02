Suécia apela à libertação de livreiro condenado na China a dez anos de prisão

"Sempre fomos claros no nosso pedido de libertação de Gui Minhai, para que possa voltar a reunir-se com a sua filha e família. Este pedido permanece", defendeu Ann Linde, em comunicado.

Gui Minhai foi condenado na segunda-feira a 10 anos de prisão, pelo Tribunal Popular Intermédio de Ningbo, por "prestar serviços ilegais de inteligência a países estrangeiros".

Em comunicado, o Tribunal apontou que o ativista se declarou culpado e não recorreu da sentença. A mesma nota informou que, embora Gui tenha sido nacionalizado sueco em 1996, em 2018 pediu para recuperar a nacionalidade chinesa.

O caso de Gui causou fortes tensões diplomáticas entre Estocolmo e Pequim.

Em novembro passado, os dois países voltaram a envolver-se numa disputa diplomática, depois de a ministra da Cultura da Suécia, Amanda Lind, ter participado numa homenagem ao livreiro, apesar de o embaixador chinês em Estocolmo ter avisado que a participação de qualquer representante do Governo no ato implicaria uma proibição da sua entrada na China.

Os problemas de Gui Minhai com o regime chinês começaram no outono de 2015, quando cinco editores e livreiros de Hong Kong que vendiam livros críticos do Partido Comunista Chinês desapareceram misteriosamente para reaparecerem sob custódia da China volvidos alguns meses.

Numa mensagem difundida pela televisão estatal chinesa, Gui disse que retornou à China para assumir a responsabilidade pela morte de uma jovem que alegadamente atropelou em 2003, no que observadores classificaram como uma confissão pública forçada, tática frequentemente usada pelo regime chinês contra ativistas e dissidentes.

O livreiro foi libertado em outubro de 2017, após cumprir uma sentença de dois anos, mas meses depois foi preso novamente pelas autoridades chinesas quando viajava num comboio para Pequim, acompanhado por diplomatas suecos, para fazer exames médicos na embaixada sueca.

Numa nova aparição na imprensa estatal, Gui disse há dois anos que foi manipulado pelas autoridades suecas, que queriam retirá-lo da China "ilegalmente". Nessa mesma entrevista, o livreiro fez várias críticas ao país europeu.