Suécia e Finlândia formalizam pedido de adesão à NATO

Este passo surge um dia depois de o parlamento finlandês ter ratificado, por ampla maioria, a entrada do país na Aliança, após a decisão ter sido formalizada (no domingo) pelo presidente Sauli Niinistö e pelo governo liderado pela social-democrata Sanna Marin, e depois de também o governo sueco ter anunciado, na segunda-feira, que iria solicitar a entrada na organização.Na sede da organização, em Bruxelas, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, encontra-se hoje de manhã com os embaixadores da Finlândia e da Suécia junto da Aliança Atlântica, Klaus Korhonen e Axel Wernhoff, respetivamente.A partir do momento em que um país decide concorrer à adesão, inicia-se um processo que deverá conduzir todos os outros a aceitar unanimemente convidá-lo a aderir.Para os dois países nórdicos, esta é a melhor forma de garantir a sua segurança perante os acontecimentos em curso no território ucraniano.A Rússia partilha uma fronteira terrestre com a Finlândia com uma extensão de mais de 1.300 metros e uma fronteira marítima com a Suécia.