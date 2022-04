Suécia e Finlândia reúnem-se com a NATO no horizonte

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, já afirmou em várias ocasiões que tanto a Finlândia como a Suécia, ambas Estados-membros da União Europeia (UE), seriam bem-vindas se decidissem aderir à Aliança Atlântica.Na segunda-feira, o Partido Social-Democrata sueco, no poder, anunciou a abertura de um debate interno sobre a situação estratégica do país e a possibilidade de adesão à NATO, uma reviravolta histórica do maior partido sueco que sempre foi contrário à entrada na Aliança Atlântica.Funcionários norte-americanos citados recentemente pela imprensa britânica admitiram que a Finlândia poderá formalizar a sua candidatura já em junho, com a Suécia a fazer o mesmo logo de seguida.Em reação, a Rússia avisou que a eventual adesão de Helsínquia e de Estocolmo à NATO não contribuirá e “não trará segurança adicional ao continente europeu”, afirmando que Aliança “é mais um instrumento de confronto” e “não uma aliança que garanta a paz e a estabilidade”.