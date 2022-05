Suécia já assinou candidatura formal à NATO

Agora, a ministra sueca dos Negócios Estrangeiros, Anne Linde, colocou esta terça-feira a assinatura no documento.A Suécia tenciona apresentar a candidatura na sede da NATO, em Bruxelas, ainda hoje ou amanhã, ao mesmo tempo que a Finlândia.Há pouco, o presidente finlandês manifestou esperança de conseguir ultrapassar as divergências com a Turquia, em relação a este processo de adesão à Aliança Atlântica.Também o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell, está convencido de que a Turquia não vai impedir a expansão da NATO.Quanto ao Kremlin, depois de ontem ter afirmado que esta expansão era uma ameaça, agora também desvaloriza a entrada da Suécia e da Finlândia na Aliança Atlântica.

O MNE Serguei Lavrov considera que os dois países não são assim tão neutrais e na prática, já participavam nos exercícios militares da nato, portanto, nada mudará muito, refere.



O chefe da diplomacia russa, a comentar este pedido formal do governo sueco e do governo finlandês para que os países integrem a NATO.