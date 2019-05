Suécia reabre inquérito a Assange por suspeitas de violação

RTP13 Mai, 2019, 10:24 / atualizado em 13 Mai, 2019, 10:42 | Mundo

Julian Assange, que nega as acusações de que é alvo, conseguiu nos últimos anos evitar a extradição para a Suécia ao refugiar-se na embaixada do Equador em Londres.





Acontece que no dia 11 de abril o co-fundador do Wikileaks foi detido pela polícia britânica na Embaixada do Equador, a pedido do próprio embaixador.





A detenção aconteceu tendo como base um mandado emitido pelo Tribunal de Magistrados de Westminster em junho de 2012, por não se ter entregue ao tribunal.







