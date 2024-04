Sul de Moçambique com novo alerta face a previsão de chuvas a partir de sexta-feira

As chuvas fortes, acompanhadas de trovoadas e ventos fortes, poderão ser registadas a partir do fim da tarde de sexta-feira, com a precipitação a variar entre 30 e 50 milímetros em 24 horas, disse à comunicação social em Maputo o meteorologista Acácio Tembe, acrescentando que as chuvas poderão ocorrer até segunda-feira.

"A previsão é de agravamento do estado do tempo a partir da noite da sexta-feira e durante o fim de semana vamos continuar com alguma situação de chuva", explicou.

O Centro Nacional Operativo de Emergência (CENOE) também apelou, em comunicado, a tomada de medidas de precauções face a possibilidades de inundações nas cidades de Maputo, Matola, Xai-Xai e Boane.

Há pouco mais de uma semana, o sul de Moçambique foi atingido pelo mau tempo, que provocou a morte de nove pessoas e afetou outras 12 mil, deixando centenas de casas alagadas, sobretudo nos subúrbios.

A atual época chuvosa em Moçambique, que começa em outubro, já provocou a morte de 135 pessoas e afetou outras 116.334, indica-se num relatório consultado pela Lusa.

Dos 135 óbitos registados desde outubro, 57 foram causados por raios, 31 por cólera, 24 por afogamentos, 20 por desabamento de casas e três por ataques de animais, refere-se no relatório do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD).

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas globais, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.