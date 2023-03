Sunak e Macron reúnem-se em cimeira franco-britânica

Política externa, segurança e defesa, economia, juventude e energia serão algumas das áreas em discussão no encontro.No entanto, e na perspetiva do Reino Unido, no topo da agenda do encontro é expectável que esteja a crise migratória no Canal da Mancha, que separa o país de França, por onde entraram mais de 45.000 pessoas no ano passado, contra cerca de 300 em 2018.O governo britânico apresentou legislação na terça-feira para tentar dissuadir migrantes e traficantes de pessoas de usar aquela rota, ameaçando com a detenção e expulsão para os respetivos países ou países terceiros.O Reino Unido tem argumentado repetidamente que França deve fazer mais para impedir a travessia do Canal da Mancha de migrantes em pequenas embarcações, matéria que tem suscitado fricções com Paris.