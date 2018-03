Superior Tribunal de Justiça rejeita recurso de Lula da Silva

RTP06 Mar, 2018, 20:01 / atualizado em 06 Mar, 2018, 20:33 | Mundo

A decisão foi tomada por unanimidade pelos cinco juízes do Superior Tribunal de Justiça. O pedido de habeas corpus tinha sido apresentado pela defesa de Lula da Silva para evitar a prisão do ex-Presidente do Brasil, que lidera as sondagens para as próximas presidenciais.



Com este habeas corpus, a defesa de Lula tentava evitar que o histórico dirigente do Brasil foi preso antes de terem sido esgotadas todas as possibilidades de recurso. A defesa do ex-Presidente brasileiro aguarda ainda a decisão referente a um outro recurso apresentado no Tribunal de Recurso de Porto Alegre, o mesmo que o condenou a 12 anos de prisão.



O ex-Presidente do Brasil foi considerado culpado dos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva no caso do triplex de Guarujá. A justiça brasileira deu como provado que a construtora OAS pagou as obras que Lula fez no seu apartamento de luxo localizado naquela cidade do estado de São Paulo.

"Provocação"

Em janeiro, quando o Tribunal de Porto Alegre reiterou a condenação de Lula da Silva e lhe agravou a pena, o político brasileiro recusou atirar a toalha ao chão.



O ex-Presidente denunciou uma tentativa de o afastar da corrida eleitoral – na qual é o grande favorito – e fez questão de confirmar a recandidatura ao Palácio do Planalto.



“Essa provocação é de tal envergadura que me deu uma coceirinha e agora quero ser candidato a presidente da República", discursou a 25 de janeiro perante uma plateia formada por militantes do PT, parlamentares, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais.



Agora que o habeas corpus foi recusado, o antigo chefe de Estado brasileiro pode ser preso logo que sejam julgados os recursos em segunda instância da condenação.